Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН советуют обязательное ношение защитных масок с 12 лет.

Как отмечают организации, с этого возраста дети должны пользоваться индивидуальными средствами защиты при тех же условиях, что и взрослые люди, с учетом опасности распространения коронавирусной инфекции.

Для детей в возрасте от шести до 11 лет применение маски диктуют обстоятельства, в том числе способность безопасно и надлежащим образом ее использовать.

Требование носить маски для детей младше шести лет эксперты ВОЗ не считают обязательным, хотя указывают на важность соблюдения иных мер защиты от COVID-19: соблюдение социальной дистанции и правил личной гигиены, говорится на сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что свыше 75 процентов москвичей носят маски и перчатки в магазинах.