Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Из того, что мы понимаем по поводу уровня смертности — существует несколько способов подсчета — и, грубо говоря, если мы посмотрим на число скончавшихся, число случаев, о которых сообщали, получается определенный процент …, если смотрим на число смертей среди всех, кто был инфицирован, и мы точно не знаем, сколько заразились …, оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%», — заявила она в ходе брифинга, который транслировался на сайте организации.

Ван Керкхове отметила, что на данный момент этот уровень смертности подтверждает «пара вышедших исследований».

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что такой уровень подразумевает, что на 200 зараженных может приходиться один летальный случай.

По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались.