Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, несмотря на улучшение в Европе, на следующей неделе число случаев может превысить 10 миллионов.

«Хотя ситуация в Европе улучшилась, по всему миру она ухудшается. В первый месяц пандемии ВОЗ сообщили о менее 10 тысячах случаях, в последний же месяц было заявлено о почти четырех миллионах случаях. На следующей неделе мы ожидаем, что число случаев заражения достигнет 10 миллионов, а число жертв — 500 тысяч», — заявил гендиректор ВОЗ в ходе выступления перед Европарламентом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.