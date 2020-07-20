Елизавета Исакова. Угроза активной передачи и распространения COVID-19 в Латинской Америке остается высокой, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Почти во всех странах в Латинской Америке присутствует передача вируса среди сообщества. Уровень заражений стабилен в одних государствах и продолжает расти в других. Мы имели сложную ситуацию в Боливии, Колумбии и других местах, где за последние недели выросло количество заражений. Так что я бы сказал, что в целом ситуация в Латинской Америке продолжает представлять угрозу активной передачи COVID-19», — сказал он.

Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что коренные народы, в частности, на Американском континенте, являются наиболее уязвимыми для передачи вируса.

«Коренное население часто уже несут бремя нищеты, безработицы, недоедания и как заразных, так и не заразных болезней, что делает их более уязвимыми к COVID-19 и его жестоким последствиям», — отметил он.

По данным ВОЗ на 6 июля, на Американском континенте было выявлено 70 тысяч случаев заражения вирусом среди коренных народов, а также более двух тысяч смертей. В частности, шесть случаев были выявлены недавно среди народа нахуа, который проживает в перуанской Амазонии.