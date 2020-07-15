Система здравоохранения Туркмении хорошо подготовлена к тому, чтобы реагировать на коронавирус, заявила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Катрин Смолвуд.

Делегация ВОЗ приехала в Туркмению с 10-дневным визитом в минувший понедельник.

«Система здравоохранения Туркменистана хорошо подготовлена для того, чтобы реагировать на COVID-19. Мы рекомендуем дальнейшее усиление этой системы на территории всей страны и активизировать чрезвычайные планы для того, чтобы инфраструктура здравоохранения Туркменистана могла справиться с любым быстрым расширением и увеличением количества случаев», — сказала Смолвуд на пресс-брифинге ВОЗ по итогам миссии в республике.

Она также подчеркнула необходимость непрерывного обучения работников здравоохранения и принятия мер по их защите.

«Мы посетили три-четыре больницы различных уровней, в том числе инфекционный госпиталь, многопрофильный госпиталь… Мы можем сказать, что в Туркменистане имеется хорошая инфраструктура больниц. Они очень хорошо оснащены. Мы не увидели большой заполненности и значительного количества пациентов с респираторными заболеваниями. Таким образом, все готово для того, чтобы принимать больных коронавирусом», — добавила эксперт ВОЗ.

Ранее власти Туркмении сообщали, что в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Вместе с тем министерство здравоохранения и медицинской промышленности обязало работников предприятий, организаций и учреждений страны, независимо от форм собственности, соблюдать меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В числе мер — ношение медицинских масок, перчаток, регулярная дезинфекция рук, транспорта, помещений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф