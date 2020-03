Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил на брифинге.

«Это первая пандемия, вызванная коронавирусом», — сказал он.

"Thousands more are fighting for their lives in hospitals.

In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher"-@DrTedros #coronavirus

Тедрос Аданом Гебреисус призвал все страны:

· активизировать борьбу с болезнью;

· распространить среди людей информацию о потенциальных рисках и способах защиты от болезни;

· выявлять, изолировать и лечить инфицированных, отслеживать их контакты;

· подготовить больницы;

· защитить и обучить медицинских работников.