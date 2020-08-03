Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала государство примером для остальных стран.

«Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», — заявила во время пресс-конференции Мария Ван Керкхове, добавив, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Как страна, которая испытывала очень низкую нагрузку и низкую смертность, они не оставляют никаких шансов этой (вспышке — ред.) и делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, говоря о новой вспышке коронавируса во Вьетнаме.

Ранее стало известно, что власти вьетнамского города Дананга, ставшего очагом распространения нового коронавируса во Вьетнаме, планируют провести тестирование на COVID-19 всего населения — около 1,1 миллиона человек.

В пятницу, 31 июля, во Вьетнаме была зарегистрирована первая за время пандемии смерть от коронавируса. Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после выявления предыдущего заражения внутри страны.

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