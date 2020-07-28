В отличие от обычного гриппа коронавирус не имеет сезонного характера, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Люди все еще соотносят распространение COVID-19 с временами года. Нам всем нужно понять, что это новый вирус <…> и он проявляет себя по-другому», — цитирует ее Independent.

Харрис подчеркнула, что сейчас нельзя терять бдительность, и отметила важность мер, которые смогут снизить заболеваемость.

По ее словам, в случае с эпидемией коронавируса не стоит говорить о первой и второй волне инфекции.

"Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать", — пояснила представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что самое лучшее – это «сровнять эту волну с землей».

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,3 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.