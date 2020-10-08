Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове назвала главный источник заражения коронавирусом. Это порядка 10-20% заболевших, через которых заражается до 80% здоровых людей.

Представитель ВОЗ отметила, что распространение коронавируса происходит очагами. А наиболее опасными являются в этом плане замкнутые пространства с большим скоплением людей, приводит мнение эксперта ТАСС.

Не все передают вирус кому-то ещё. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений, — заявила Мария ван Керкхове.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус оказался опаснее унёсшей миллионы жизней «испанки», считает группа учёных из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы. Такое заявление медики сделали, опираясь на результаты сравнения избыточной смертности в Нью-Йорке.