Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ в ближайшее время направятся в Китай для определения природы возникновения COVID-19 и того, как он передался от животного к человеку, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Вся подготовка завершилась, и эксперты ВОЗ направятся в Китай на следующем возможном рейсе для подготовки научных планов вместе со своими китайскими коллегами, для выявления зоонозного источника COVID-19. Эксперты разработают сферу охвата и условия для возглавляемой ВОЗ международной миссии, чей целью является продвинуться в понимании животных носителей СOVID-19 и выяснить, как болезнь передалась от животных к человеку», — сказал Гебрейесус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.