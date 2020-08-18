Как рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, коллективный иммунитет не сможет побороть пандемию коронавируса нового типа, нужны дополнительные меры, чтобы ограничить распространение инфекции.

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Коллективный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в популяции, часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет. Из-за ослабления каналов прямой передачи возбудителя от индивида к индивиду коллективный иммунитет некоторым образом защищает и уязвимых для возбудителя индивидов.

Неоднократно отмечалось, что у любого вируса «нет цели» убить человека, потому что в этом случае погибнет и он сам.

По словам эксперта, население еще не достигло того уровня иммунитета, который позволил бы остановить пандемию.

— Мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение, — сказал Райан.

Известно, что количество зараженных в мире приближается к 22 миллионам.

Первую вакцину от коронавируса создали в России. Президент Владимир Путин поручил сделать вакцинацию добровольной.

Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе брифинга. В первую очередь ее производство будет ориентировано на российский рынок, чтобы «закрыть потребность».