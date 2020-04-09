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Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Понимая, что вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук. В этой связи ВОЗ выпустил временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения трансмиссии вируса COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гигиена рук в документе рассматривается как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения нового коронавируса COVID-19. Рекомендации были подготовлены для использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций.

Кроме того, документ содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

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