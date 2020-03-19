Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович назвала хорошей подготовку Минздрава России к предотвращению возможного распространения коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в среду, 18 марта.

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения, хорошо рассчитали всё необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде, то всё готово», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Она добавила, что в России на данный момент соблюдаются изоляция и карантин, с хорошими условиями для лечения, а в Москве организована грамотная работа по социальному дистанцированию (social distance) гражданского населения, способному снизить риск заболевания в местах массовых скоплений.

Ранее в этот же день стало известно, что в России принимаются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие установить новый рабочий режим неполной дистанционной занятости, который позволит официально вести трудовую деятельность на фоне пандемии.

Президент Владимир Путин рассказал о том, что в России проводится разработка вакцины от коронавируса. Глава государства отметил, что надеется на скорейшее получение результата от российских ученых.

17 марта в МГУ сообщали, что за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 04:00 мск 19 марта, в мире заразились 218 768 человек, вылечились 84 388 пациентов, умерли 8945 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 130 странах.

В России, согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, по состоянию на 19 марта было инфицировано 147 граждан. Восемь человек были выписаны из больниц.