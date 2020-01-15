Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список наиболее актуальных проблем здравоохранения во всем мире, которые необходимо решить в течение следующего десятилетия.

«Мы должны осознать, что здоровье – это инвестиции в будущее. Страны вкладывают большие средства в защиту своих людей от террористических атак, но не от атаки вируса, который может оказаться гораздо смертоноснее и нанести гораздо больший экономический и социальный ущерб. Мы сталкиваемся с общими угрозами, и мы несем общую ответственность за действия», – циттирует CNNгенерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисус.

Согласно позиции ВОЗ, проблемы, которые перечислены ниже, неотложны и взаимосвязаны, ни одна не является приоритетной. Для их решения необходима совместная работа сектора здравоохранения, правительств, сообществ и международных организаций.

1. Угрозы здоровью в результате изменения климата. Из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает около 7 миллионов человек. Изменение климата связано с усилением экстремальных погодных явлений, недоеданием и распространением инфекционных заболеваний. Если уровень выбросов в окружающую среду сохранится на том же уровне, количество смертей от инфаркта, инсульта, рака легких и хронических респираторных заболеваний увеличится на четверть.

2. Здоровье в зонах конфликтов. В 2019 году зарегистрировано 978 нападений на медицинских работников в 11 странах, в результате которых умерли 193 человека. В то же время, в результате военных конфликтов десятки миллионов людей остаются без дома и доступа к медицинскому обслуживанию.

3. Неравенство в получении медицинской помощи в связи с различными социально-экономическими факторами, включая уровень доходов. Разница в ожидаемой продолжительности жизни между богатыми и бедными странами – 18 лет. В ВОЗ считают, что всем странам следует дополнительно выделять 1% своего ВВП на первичную медико-санитарную помощь.

4. Доступ к лекарствам. У каждого третьего человека в мире нет доступа к необходимым медицинским услугам и товарам.

5. Инфекционные заболевания (ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит и малярия и другие) убьют в 2020 году около 4 миллионов человек во всем мире.

6. Подготовка к эпидемиям. Ежегодно во всем мире тратится гораздо больше средств на предотвращение инфекций, чем на их профилактику. Согласно ВОЗ, всем странам необходимо переориентировать затраты на предотвращение вспышек болезней и других чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

7. Опасности, которые связаны с питанием. Нехватка продовольствия, небезопасные продукты питания и нездоровое питание – причина почти трети сегодняшнего глобального бремени болезней. С одной стороны, это голод и отсутствие продовольственной безопасности, с другой – ожирение.

8. Инвестиции в работников здравоохранения. Хронический недостаток вложений в обучение и трудоустройство медиков часто сочетается с отсутствием достойной оплаты, считают в ВОЗ. К 2030 году в странах с низким и средним уровнем доходов дополнительно потребуется 18 миллионов медицинских работников.

9. Безопасность подростков. Более 1 миллиона человек в возрасте от 10 до 19 лет ежегодно умирает от травм на дорогах, ВИЧ, самоубийств, инфекций нижних дыхательных путей и насилия. В 2020 году ВОЗ выпустит новое руководство по решению проблем подростков как для политиков, практиков здравоохранения и преподавателей, так и для самих молодых людей.

10. Доверие к здравоохранению. Антивакцинаторское движение, неконтролируемое распространение дезинформации в социальных сетях и подрыв доверия к государственным учреждениям приводят к снижению доверия к медицине. Следование рекомендациям врачей относительно прививок, приема лекарств и даже использования презервативов зависит от доверия к ним.

11. Внедрение новых технологий, поддержка и регулирование их разработки и использования.

12. Устойчивость к противомикробным препаратам может нивелировать успехи, которые достигнуты в медицине. Помимо работы с национальными и международными органами власти над уменьшением этой угрозы, необходимы исследования и разработка новых антибиотиков.

13. Улучшение санитарных условий в медицинских учреждениях. Примерно в каждом четвертом медицинском учреждении в мире нет водоснабжения.