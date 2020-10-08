Текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность «обнуления» нарушений ПДД. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — приводит комментарий Вяткина РИА «Новости».

Напомним, в свежем проекте нового КоАП были сохранены действующие штрафы за превышение скорости, хотя первая версия документа, обнародованная Минюстом в январе, предусматривала увеличение таких штрафов в несколько раз. Тогда предложения Минюста раскритиковали многие, включая главу правительства Михаила Мишустина, который заявил, что предложения о повышении штрафов нужно рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать их размеры. Вскоре в Минюсте пообещали пересмотреть проект нового КоАП в части штрафов за нарушение ПДД.

В июле эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили увеличить некоторые штрафы за нарушение ПДД. Так, в ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет (с 1 тыс. до 5 тыс. рублей) и в 2,5 раза — за установку подложных номеров (с 2 тыс. до 5 тыс. рублей).

Кроме того, в ОНФ считают необходимым повысить штрафы за превышение скорости. В случае, если нарушение произошло в населенном пункте, а скорость была превышена на 40-60 километров в час, штраф, по мнению экспертов должен составлять 2,5 тыс. рублей вместо нынешних 1-1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении в ОНФ предлагают штрафовать водителей уже на 5 тыс. рублей. В случае превышения скорости более чем на 60 километров в час автовладельцев предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо лишением прав на срок от четырех до шести месяцев (за повторное нарушение в ОНФ предложили штрафовать на 15 тыс. рублей). Сейчас за превышение на 60-80 километров в час полагается штраф в 2-2,5 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода. За превышение скорости более, чем на 80 километров в час сейчас штрафуют на 5 тыс. рублей или лишают прав на полгода.

Что же касается превышения скорости вне населенных пунктов, то в ОНФ считают, что штрафы за превышение на 40-60 километров в час должны составить 2,5 тыс. рублей, а за превышение на 60 и более километров — 5 тыс. рублей. Кроме того, эксперты предложили штрафовать на 5 тыс. рублей пьяных велосипедистов.