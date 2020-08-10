США, затеявшие очередную, на этот раз технологическую, «войну» с Китаем, решили сжалиться над Европой и отменить часть ранее введенных пошлин на ее товары, пишет Reuters. С такой инициативой выступили 13 сенаторов из обеих партий: Демократической и Республиканской.

В обращении к Торговому представительству США (USTR) сенаторы отмечают, что введенные осенью прошлого года 25-процентные пошлины на продукты питания, вино и крепкие алкогольные напитки ударили прежде всего по американским бизнесменам — спрос на товары значительно снизился.

Из-за этого американские дистрибьюторы и рестораторы (а не европейские поставщики, как предполагалось) столкнулись с резким падением продаж и потеряли запасы скоропортящихся товаров, не сумев реализовать их. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, из-за которой некоторые продукты питания, включая французские оливки и немецкий кофе, остались невостребованными.

Пошлины были введены в прошлом году после того, как США выиграли торговый спор с ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Он касался государственных субсидий в адрес производителя самолетов Airbus. Компания, по утверждению Вашингтона, получала необоснованные преференции и нечестно выигрывала конкуренцию у Boeing.

По результатам рассмотрения, длившегося 16 лет, спора ВТО признала за США право ввести пошлины на европейские товары на общую сумму до 7,5 миллиарда долларов. В июле Airbus заявил, что стремится урегулировать спор и для этого увеличит выплаты по государственным кредитам, которые наряду с субсидиями были признаны мерами несправедливой конкуренции.

В июле и августе США развязали новую, технологическую, «войну» против Китая — в дополнение к длящейся с 2018-го торговой. Подписанные президентом Дональдом Трампом указы запрещают американским резидентам вести дела с китайскими разработчиками мобильного приложения TikTok и мессенджера WeChat. До 15 сентября их должны выкупить американские компании, в противном случае они будут запрещены на территории США.