Российский журналист Леонид Парфёнов вместе со своей супругой журналистом Еленой Чекаловой 2 июля 2020 года сели на самолёт и улетели из России.

Елена Чекалова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографию, сделанную внутри самолёта, и написала фразу «Ну вот и всё», сообщает «Известия».

Подписчиков обеспокоил этот пост. Позже супруга Леонида Парфёнова удалила сообщение.

Затем Елена Чекалова рассказала причину отъезда во Франкфурт.

Просто устали в последнее время, полетели отдохнуть, — сообщила она журналисту «Известий».

Она отметила, что она с мужем чувствовали усталость и решили отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак задумалась об эмиграции из России. Она сообщила, что готова навсегда уехать из России в случае принятия решения о закрытии границ в стране.