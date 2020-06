Астрономам спутники не понравились.

13 июня компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту Земли новую партию спутников (58 штук) для интернет-проекта Starlink. Запуск прошел на базе ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида в 5:21 по местному времени. Вскоре пользователи Сети стали публиковать снимки со следами запуска на рассветном небе, пишет Daily Mail.

Увиденное описывали как «туманность, висящую в небе». «Вот это зрелище! Так рада, что рано проснулась», — писала одна пользовательница. Другие же радовались тому, что не смогли вовремя заснуть и увидели такое световое шоу.

Ben Cooper @LaunchPhoto 13 июня 2020 г. 11:11:17 (UTC) Lifting off 63 minutes before sunrise and putting on another beautiful show as it hits sunlight downrange, a Falcon 9 takes another 58 Starlink and three Planet earth-imaging satellites into orbit from Cape Canaveral early Saturday morning. 599

Однако нашлись и те, кому спутники не понравились. И это астрономы. Они пожаловались, что спутники обладают высокой отражательной способностью и мешают им наблюдать за космическими объектами.

Supercluster @SuperclusterHQ 13 июня 2020 г. 09:48:41 (UTC) A luminous sight over Cape Canaveral as #SpaceX successfully launches 58 Starlink satellites and three of @planetlabs’s SkySats to orbit on a reusable Falcon 9 rocket?: @johnkrausphotos for Supercluster 1 478

Проект Starlink — это система околоземных спутников для дешевого и скоростного интернета. Всего SpaceX планирует вывести на орбиту до 42 000 аппаратов. Затраты на проект составляют около $10 млрд. Первые услуги по предоставлению интернета планируют предлагать уже в этом году, когда количество спутников достигнет хотя бы 800 штук.