Астрономам спутники не понравились.
13 июня компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту Земли новую партию спутников (58 штук) для интернет-проекта Starlink. Запуск прошел на базе ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида в 5:21 по местному времени. Вскоре пользователи Сети стали публиковать снимки со следами запуска на рассветном небе, пишет Daily Mail.
Увиденное описывали как «туманность, висящую в небе». «Вот это зрелище! Так рада, что рано проснулась», — писала одна пользовательница. Другие же радовались тому, что не смогли вовремя заснуть и увидели такое световое шоу.
Однако нашлись и те, кому спутники не понравились. И это астрономы. Они пожаловались, что спутники обладают высокой отражательной способностью и мешают им наблюдать за космическими объектами.
Проект Starlink — это система околоземных спутников для дешевого и скоростного интернета. Всего SpaceX планирует вывести на орбиту до 42 000 аппаратов. Затраты на проект составляют около $10 млрд. Первые услуги по предоставлению интернета планируют предлагать уже в этом году, когда количество спутников достигнет хотя бы 800 штук.