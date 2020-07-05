Рабочие приступили к восстановлению района Синайя сирийского города Дейр-эз-Зор, однако неизвестно, насколько этот процесс может растянуться, сообщил журналистам мэр города Рейн Менди.

«До войны здесь проживали около 30 тысяч человек. Было много промышленных объектов. Боевики пришли сюда в 2010-м. Захватчиков выбили только через семь лет. Но из-за того, что они еще долго осаждали прилегающие районы, мы не могли приступить к восстановлению. Сейчас главное — собрать бригады, технику. О сроках пока не говорим», — сказал Менди.

По его словам, несмотря на то, что работы уже начались, еще не все специалисты, которые будут разрабатывать новую инфраструктуру района, прибыли сюда. Район придется отстраивать заново, так как восстановлению дома уже не подлежат. Сказать, сколько времени понадобится, чтобы заново отстроить Синайю, тяжело – все зависит от государственной поддержки, сам город с работой не справится, отметил Менди.

В городе активно восстанавливают дороги. Недавно новый асфальт положили на главной площади, сильно поврежденной снарядами боевиков. Начать решили с площади Гуар, потому что это важный участок, на котором сходятся дороги из Алеппо и Пальмиры. К тому, что сейчас в Дейр-эз-Зоре часто приходится искать объездные пути из-за перекрытых дорог, в городе относятся с пониманием.

«Я таксист. Сейчас везу семью в другой район. Придётся сделать крюк, но я не буду увеличивать стоимость», — отметил водитель Муайед Скандар.

Восстановлением занята вся Сирия. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, с июля 2018 года в стране отремонтировали 961 образовательное и 239 медицинских учреждений, а также восстановили шесть автомостов и более 1,3 тысячи километров дорог. Кроме того, введены в эксплуатацию 199 объектов водоснабжения, 318 хлебопекарен, 779 электроподстанций, три автозаправочные станции и 14,5 тысяч промышленных предприятий, а также 90 культовых сооружений.