Статистика за июнь оказалась относительно позитивной в части розничных показателей. Оборот розничной торговли снизился на 7,7% г/г в июне, что лучше консенсус-прогноза, предполагавшегося спад на —11% г/г, и нашего прогноза (-10% г/г). Эта цифра соответствует более позитивной статистике по продажам автомобилей, которые в июне снизились всего на 14,6% г/г в сравнении со спадом на 51% г/г в мае. На наш взгляд, за этим стоят два сильных тренда.

Во-первых, безработица, составившая 6,3% в середине июня, в конце месяца составила всего 6,2%. Самая свежая статистика по росту реальных зарплат за Май указывает на то, что они выросли на 1% г/г, то есть номинальные зарплаты увеличились на 4% г/г. Во-вторых, рост розничных кредитов ускоряется и составил 1% г/г в июне, по данным предварительной статистики ЦБ, что является позитивным сюрпризом. В целом, эти цифры соответствуют ускорению инфляции, которое наблюдалось в июне (рост цен на продовольственные товары ускорился с 3,3% г/г в мае до 3,9% г/г), и указывают на то, что спрос восстанавливается.

В то же время реальные располагаемые доходы населения упали на 8,0% г/г за 2К20 и на 3,7% г/г за 1П20. Динамика доходов может указывать на то, что восстановление потребления будет очень постепенным; это сильный аргумент в пользу того, что ЦБ продолжит снижение ключевой процентной ставки на заседании 24 июля.