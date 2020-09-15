Восстановление экономики Китая в августе ускорилось. Розничные продажи, отстававшие от других ключевых экономических индикаторов страны, в августе вернулись к докризисному уровню, впервые в этом году продемонстрировав рост.

Другие основные показатели, в том числе отражающие состояние производства в обрабатывающей промышленности, инвестиций и активности на рынке недвижимости, продолжали расти с ускорением, сигнализируя об уверенном восстановлении второй по величине экономики мира. Об этом сообщило во вторник Национальное бюро статистики Китая.

Основной официальный индикатор безработицы (безработица среди городского населения) в августе снизился до 5,6%. Это самый низкий результат с января, когда безработица составляла 5,3%. Тогда пандемия коронавируса только начала оказывать влияние на рынок труда. Августовский показатель комфортно далек от потолка для безработицы в 2020 году, установленного Пекином на уровне около 6%, и существенно ниже достигнутого в феврале рекордного максимума 6,2%.

Поддержку экономике Китая оказывает восстановление мирового спроса на китайскую продукцию, а также меры, принимаемые властями страны для стимулирования роста. Во 2-м квартале ВВП страны вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после рекордного сокращения на 6,8% кварталом ранее.

Между тем индикаторы потребления заметно отличались от других показателей, отчасти потому, что основное внимание Пекина было направлено на перезапуск заводов и предприятий. В США, где федеральное правительство разослало американцам денежные пособия и производило доплаты к пособиям по безработице, розничные продажи вернулись к годовому росту еще в июне и продолжили его в июле.

Отставание розничных продаж в Китае вызывало обеспокоенность среди экономистов, которые отмечали двойственный характер восстановления в Китае, представляющий проблему также и для руководства страны, в экономике которой сфера услуг играет все более значимую роль. Экономисты много месяцев прогнозировали возвращение розничных продаж к росту по сравнению с предыдущим годом, но каждый раз ошибались. На август они прогнозировали минимальный рост в 0,1% и, наконец, ошиблись в другую строну. Розничные продажи в августе выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что намного лучше июльского показателя, когда продажи сократились на 1,1%.

Росту розничных продаж способствовала отмена в стране карантинных ограничений. Во многих регионах Китая экономическая активность начала возвращаться к норме уже к апрелю, однако местные вспышки заболевания препятствовали восстановлению доверия потребителей.

Теперь, когда локальных случаев заражения в Китае не выявляется уже несколько недель, торговые комплексы, рестораны и спортивные центры вновь полны людей. Кинотеатрам было разрешено возобновить работу в конце июля, а в конце августа (согласно официальным данным) продажи билетов восстановились до 90% от уровня аналогичного периода предыдущего года.

«Данные по рознице отражают отложенный спрос, который был реализован в августе после дальнейшего смягчения требований по социальному дистанцированию», — отмечает экономист Macquarie Group Ларри Ху.

Текущие данные указывают также на рост объемов железнодорожных и авиаперевозок, которые в августе еще больше приблизились к докризисным уровням благодаря стремлению семей использовать последнюю возможность для путешествий перед началом в сентябре нового учебного года. Поскольку в других странах пандемия коронавируса продолжается и международные перелеты по-прежнему запрещены, многие китайские туристы предпочли отдых внутри страны. Изобилие народа в наиболее живописных местах Китая стало еще одним сигналом о восстановлении внутреннего спроса.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, рост промышленного производства в стране в августе составил 5,6% по сравнению с августом предыдущего года, превысив показатель июля 4,8% и прогноз опрошенных Wall Street Journal экономистов 5,2%. Инвестиции в основные фонды в январе-августе были на 0,3% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, что соответствует ожиданиям экономистов, тогда как в январе-июле эти инвестиции были на 1,6% ниже, чем в январе-июле 2019 года.

Между тем новости рынка труда неоднозначны. Хотя безработица среди городского населения в августе снизилась, она продолжала расти среди новых выпускников, не оправдав надежды на улучшение ситуации после скачка в июле, когда в Китае проходят выпускные мероприятия, сообщил в ходе брифинга во вторник представитель бюро статистики Фу Линхуэй. Конкретных данных ни за один из двух месяцев он не предоставил.

При этом Фу сказал, что, если в сентябре экономический тренд августа продолжится, показатель по ВВП за 3-й квартал будет намного лучше, чем во 2-м квартале, когда рост составил 3,2%. После выхода во вторник превзошедших ожиданий экономических данных экономисты частного сектора Китая начали пересматривать свои прогнозы.

В Standard Chartered Bank, например, теперь ожидают ускорения роста ВВП в 3-м квартале примерно до 6%, что соответствует докризисной траектории.

В ANZ повысили прогноз роста ВВП Китая в 2020 году до 2,1% от прежней оценки 1,8%, сославшись на убедительное восстановление сферы услуг и рост надежд на то, что в этом году у Китая появится эффективная вакцина против коронавируса.