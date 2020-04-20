СПОРТ
Воспитанник «Локомотива» скончался во время тренировки
21:02 20/04/2020
Воспитанник московского «Локомотива», защитник фарм-клуба железнодорожников «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки. Об этом сообщается в твиттере «Локомотива».
Спортсмену было 22 года, у него остались жена и сын. Соболезнования родным и близким футболиста выразил Российский футбольный союз.
Самохвалов занимался футболом с 3-го класса школы. В молодежном составе «Локомотива» выиграл первенство России.
Ранее в Испании скончался 21-летний тренер любительского футбольного клуба «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсия. Он умер от коронавируса.