СПОРТ

Воспитанник «Локомотива» скончался во время тренировки

21:02 20/04/2020

Воспитанник московского «Локомотива», защитник фарм-клуба железнодорожников «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки. Об этом сообщается в твиттере «Локомотива».

Спортсмену было 22 года, у него остались жена и сын. Соболезнования родным и близким футболиста выразил Российский футбольный союз.

Самохвалов занимался футболом с 3-го класса школы. В молодежном составе «Локомотива» выиграл первенство России.

Ранее в Испании скончался 21-летний тренер любительского футбольного клуба «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсия. Он умер от коронавируса.



