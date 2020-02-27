Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

До официального открытия в парк были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, которые окружили президента, желая с ним сфотографироваться. Среди них был и мальчик со сломанной рукой. Один из сотрудников охраны взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. "А что с рукой?", — поинтересовался Путин. "Сломана. Случайно произошло", — объяснил ребенок.

После этого он рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть. "Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле… Что мне нужно сделать?", — спросил мальчик. После этого один из помощников президента записал данные ребенка.

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