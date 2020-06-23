Воспаление во рту может приводить к обострению заболеваний кишечника из-за изменения микрофлоры и иммунных реакций

Многие люди откладывают посещение стоматолога до последнего, однако недавние исследования показали, что такой подход вредит не только зубам. Часто состояние полости рта служит отражением здоровья человека в целом. Полученные ранее данные свидетельствуют о том, что плохое состояние зубов и ротовой полости может также вносить вклад в развитие и прогрессирование сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование из США продемонстрировало, что развитие болезней зубов и десен приводит к обострению воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), то есть болезни Крона и язвенного колита.

Предпосылкой к изучению этой проблемы служило выявление в кишечнике людей с ВЗК избыточного количества бактерий, типичных для ротовой полости и чужеродными для других отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Известно, что болезнь Крона способна распространяться на весь ЖКТ, в том числе его начальные отделы. Ученые поставили вопрос в противоположном ключе. «Я решил обратиться в стоматологическую школу, чтобы задать вопрос, влияет ли заболевание полости рта на тяжесть желудочно-кишечных заболеваний?» — говорит ведущий автор исследования, доктор Камада.

Для ответа на данный вопрос был выполнен эксперимент на мышах. Результаты, демонстрирующие механизмы, с помощью которых бактерии полости рта усиливают воспаление в кишечнике, опубликованы в журнале Cell.

Согласно первому обнаруженному механизму, пародонтит, то есть воспаление десен, приводит к дисбалансу в "здоровом" микробиоме ротовой полости с увеличением доли бактерий, провоцирующих воспаление. Эти болезнетворные микроорганизмы затем попадают в кишечник.

Тем не менее, одного этого может быть недостаточно для воспаления кишечника. «Нормальный кишечный микробиом противостоит колонизации чужеродными бактериями», — говорит доктор Камада. «Однако у мышей с ВЗК "здоровые" бактерии вытесняются болезнетворной микрофлорой, что ослабляет их способность противостоять заселению бактериям из других отделов ЖКТ».

Согласно второму механизму, периодонтит активирует клетки иммунной системы во рту, или Т-клетки. Попадая из полости рта в кишечник, они также усиливают воспаление. Микробиом здоровых людей удерживает равновесие благодаря действию регуляторных Т-клеток, которые не дают организму избыточно реагировать на случайно попавшие в кишку бактерии. При ВЗК это равновесие нарушается в сторону преобладания воспалительных Т-клеток, которые мигрируют в кишечник и, будучи удаленными из своего обычного окружения, в конечном итоге запускают иммунный ответ, усугубляя заболевание.

«Это открытие подчеркивает необходимость укрепления здоровья полости рта как части общего здоровья и благополучия тела», — говорит один из исследователей Уильям Джаннобайл, профессор Школы стоматологии UM.

Ученые отметили, результаты терапии при ВЗК могут быть улучшены путем мониторинга воспаления полости рта, кроме того, настоящее исследование имеет важное значение для разработки новых методов лечения ВЗК.