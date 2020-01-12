СПОРТ

Восьмой этап «Дакара» отменили в связи с гибелью Гонсалвеша

21:55 12/01/2020

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Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов и квадроциклов отменили в связи с гибелью гонщика из Португалии Паулу Гонсалвеша, передает ТАСС.

Решение приняли организаторы ралли вместе со спортсменами. Они смогут попрощаться с коллегой и отдохнуть в этот день.

Напомним, Гонсалвеш упал с мотоцикла на 276-м километре этапа 12 января на трассе между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром. К месту аварии прибыл медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего гонщика доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, Гонсалвеш скончался. Он стал 29-м участником, который погиб во время соревнований.

Ранее автомобиль российского гонщика Владимира Васильева полностью сгорел на третьем этапе ралли. В результате инцидента пилот и его штурман Виталий Евтехов не пострадали.



