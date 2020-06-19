Ратмир с первых месяцев жизни привыкает к повышенному вниманию поклонников

У 36-летнего Тимати подрастает дочь Алиса от бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Также рэпер воспитывает восьмимесячного сына Ратмира от нынешней девушки Анастасии Решетовой. Артист много времени проводит с детьми и старается дать им все самое лучшее.

Так, Алиса проявляет таланты в балетной школе, осваивает экстремальные виды спорта и занимается с преподавателем английского языка, хотя еще не ходит в школу. О Ратмире родители также заботятся, покупая для развития малыша интересные игрушки, водят в бассейн, а стригут в одном из самых популярных барбершопов Москвы.

В Instagram Тимати опубликовал короткий ролик, в котором показал, как его сына стрижет лучший мастер салона для мужчин.

«Если бы меня в восемь месяцев водили к лучшим мастерам в стране»

Над прической Ратмира работал один из самых высокооплачиваемых мастеров барбершопа. Он подстриг мальчику волосы на затылке и сделал короткую челку. Во время процедуры рэпер держал сына на руках, успокаивал и целовал, чтобы малыш не боялся машинки для стрижки. Ролик показался поклонникам артиста очень трогательным и умилительным. Судя по реакции Ратмира, ему понравился поход в салон и повышенное внимание персонала.

«Какой сладкий малыш», «Ваш сынишка просто красавчик. Такой молодец, даже не заплакал! Здоровья ему!», «Красавчики! С детства нужно приучать к лучшему», «Маленький Босс Black Star», «Молодец, спокойный», – восхитились фанаты Тимати.

Фото: @timatiofficial