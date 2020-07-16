Басманный суд Москвы арестовал еще четверых подозреваемых по делу о суррогатном материнстве и предполагаемой продаже младенцев за границу. Всего мера пресечения избрана уже восьмерым фигурантам. При этом одна из подозреваемых отправлена под домашний арест — это суррогатная мать, которая заявила, что оказывала только эти услуги, а в дальнейшей судьбе новорожденных никак не участвовала.

По версии следствия, преступная группа организовала незаконную возмездную передачу за границу новорожденных детей, выношенных суррогатными матерями. О предполагаемом преступлении стало известно после того, как в квартире одного из домов в Одинцово был найден мертвый ребенок и несколько здоровых новорожденных.

В телеграм-каналах тем временем появилась информация о том, что дети передавались в том числе в гей-пары, что запрещено российским законодательством.