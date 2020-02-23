Восемь россиян, находившиеся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены на родину авиацией МЧС. Об этом сообщила журналистам в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«22 февраля в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. В Российскую Федерацию возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета», — сообщила Голикова.

Она добавила, что эвакуация осуществлена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства России в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, а также российских врачей. Всего на судне находились 24 гражданина РФ.

Видео дня. В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом