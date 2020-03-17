Все новости на карте

В России уже восемь человек выздоровели после заражения короанвирусом. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, на территории России было проведено почти 110 тысяч исследования на наличие вируса. При этом диагноз подтвердился у 93 человек.

«8 человек выздоровело», — добавляется в сообщении.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин запретил проведение на территории города мероприятий с числом участников более 50 человек в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Запрет на проведение массовых мероприятий действует до 10 апреля 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле