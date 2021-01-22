Возможность убрать свой участок при помощи мотоблока — это отлично, ведь это экономит силы, энергию, время и нервы. Но возникает вопрос: как подобрать хорошие грабли? Ответить на этот вопрос можно после прочтения статьи.

Типы ворошилок

Валковые. Такие грабли можно считать универсальными, так как подходят для любых манипуляций со скошенной травой. Валковый тип граблей отлично загребает, ворошит, разделяет, оборачивает и разбрасывает валки.

Требуется установка механических элементов, которые нужны для направления мощности конструкции или цепного привода.

Из плюсов можно выделить, что такие ворошилки для мотоблока высокоманёврены и особая форма зубчиков непрерывный контакт с почвой и травой.

Требуется установка механических элементов, которые нужны для направления мощности конструкции или цепного привода. Из плюсов можно выделить, что такие ворошилки для мотоблока высокоманёврены и особая форма зубчиков непрерывный контакт с почвой и травой. Поперечные. Грабли предназначены для уборки сухого сена и листвы, соломки. Крупные габариты, которые подойдут не для всех участков.

Преимущества: удобное управление, работа быстрая за счёт размеров конструкции;

Преимущества: удобное управление, работа быстрая за счёт размеров конструкции; Карусельные. Логично, что грабли похожи на детскую карусель. Такие ворошилки менее распространены и не особо удобны в использовании, хотя довольно универсальны.

Что положительного в таком типе: универсальность;

Что положительного в таком типе: универсальность; Лесковые/ленточные. Такие конструкции не справятся с любой работой, но по сравнению с валковыми граблями более производительны. Используются для переворачивания и встряхивания зелени.

Преимущества такой конструкции: высокая производительность, комфортная работа.

Очевидно, что более распространен валковый вид, так как у него множество функций, с которыми он успешно справляется. Другие грабли стоит рассматривать в зависимости от потребностей клиента.

Хранение

Для того, чтобы техника прослужила долго и работала исправно, стоит соблюдать определённые правила.

Обязательно смазывать движущиеся места механизма. Так предотвращается риск блокировки работы агрегата.

Уход обязателен для цепного привода, это нужно для избежания заторможения некоторых элементов граблей.

Отличным решением будет приобретение защитных экранов, которые положительно повлияют на сохранение прежнего вида ворошилок.

Важно всегда очищать агрегат и хранить в месте с низкой влажностью воздуха.

Удачного выбора!