Банковские терминалы для пожертвований будут появляться в храмах Воронежской области по мере поступающих просьб прихожан и при наличии технической возможности в Сбербанке, сообщила в среду в ответ на запрос РИА Новости пресс-служба Воронежской епархии.

Информация о том, что в воронежских храмах появились банковские терминалы, появилась 21 февраля в интернет-издании "Время Воронежа", а затем и в других местных СМИ, вызвав резонанс.

«Установка терминалов в церковных лавках храмов Воронежской епархии осуществляется уже более года по многократным обращениям верующих — для их удобства, а также по настоятельной просьбе Сбербанка. По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей», — информирует в своем ответе епархия.

По ее данным, на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах.

«Процесс будет продолжаться по мере поступающих просьб верующих и при наличии технической возможности в Сбербанке», — говорится в сообщении епархии.

Как объясняет епархия, "данный шаг является ответом на реалии нашего времени, когда все большее число людей считают для себя более удобным пользоваться банковскими картами".

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