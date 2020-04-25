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В Подмосковье прирост новых заражений COVID-19 ежедневно снижается на 1-2%. Как пишет ТАСС, об этом заявил губернатор региона.

При этом Андрей Воробьев отметил, что растет госпитализация из-за осложнений, вызванных коронавирусом, а скорая помощь, по его словам, «работает на пределе».

«Сейчас очень непростое время, и наши врачи, бригады скорой помощи, средний медперсонал работают по максимуму, потому что поток большой», — сказал губернатор.

По мнению Воробьева, режим самоизоляции в Подмосковье следовало бы продлить еще на 10 дней, тогда «мы увидим значительное облегчение».

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