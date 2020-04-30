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В Подмосковье ношение медицинских масок станет обязательным для всех. Власти уже готовятся к внедрению такой системы, сообщает ТАСС. При этом пока не уточняется, с какого именно дня заработает такая система.

Агентство приводит слова губернатора Андрея Воробьева, который «получил предписание главного санитарного» об «обязательном, строгом ношении масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими».

В маске нужно быть уже «при выходе из дома», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор уточнил, что эта мера необходима для того, чтобы динамика прироста заболевших коронавирусом стала отрицательной. Воробьев призвал жителей Подмосковья серьезно отнестись к нововведениям, и добавил, что «контроль будет ужесточаться поэтапно».

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