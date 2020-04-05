Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий и организаций, которые продолжат работу во время режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Большая часть областных предприятий, организаций продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска либо часть переведена на дистанционную работу. Уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать», — цитирует ТАСС данное заявление.

В список вошли непрерывно действующие предприятия, которые из-за производственно-технических условий не способны остановить свою деятельность.

Кроме того, продолжат работать организации, обеспечивающие граждан продовольствием и товарами первой необходимости. Компании, которые оказывают им складские и логистические услуги, тоже продолжат функционировать.

Организации, выполняющие неотложные задачи в условиях ЧС, и строительный комплекс, согласно распоряжению Воробьева, также не прекратят работать.

Неделю назад власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона.

Воробьев заверил, что пока нет необходимости введения пропускного режима в Подмосковье. Он надеется, что внедрение таких радикальных мер не понадобится и в будущем.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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