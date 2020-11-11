Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о борьбе с COVID-19 в Подмосковье.

«У нас есть инструментарий, как сдержать заболеваемость. Мы ни в коем случае не хотим портить чью-то жизнь и ограничивать свободу. Но мы хотим сохранить жизнь людей, оказавшихся на койках», — цитирует телеканал «360» главу Подмосковья.

Он отметил, что необходимо учитывать и то, что врачи, лечащие СОVID-19, исполняя свой долг, даже не бывают дома. Старшее поколение оказалось в трудной ситуации, им необходима помощь.

Оказывать поддержку необходимо и всем заболевшим. Для этого у федеральных, региональных, муниципальных властей должны быть средства.

Губернатор отметил, что Москва и Подмосковье работают сейчас как одна команда.

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