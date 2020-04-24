Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о ежедневном снижении числа новых больных COVID-19 на 1-2%.

«Все меры очень своевременны. <…> Есть процент тяжелых, с которыми работают врачи. Наша задача — максимально уменьшить этот процент. Мы каждый день падаем на 1–2% по приросту, это очень важно», — отметил в пятницу, 24 апреля, губернатор.

По его словам, значительное улучшение статистики заболеваемости наступит, если соблюдать режим самоизоляции еще 10 дней.

В то же время Воробьев добавил, что госпитализация растет до сих пор, а скорая помощь работает в очень напряженном режиме.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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