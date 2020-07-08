Защита Ивана Сафронова еще не получила доступ ко всем материалам уголовного дела, рассказал в эфире радио Sputnik адвокат Сафронова, руководитель организации «Команда 29» Иван Павлов.

"Доступ ко всем материалам уголовного дела защита получает лишь на финальной стадии уголовного следствия, когда следствие говорит, что завершило свою работу. И тогда обвиняемого и защитников знакомят со всеми материалами дела, в том числе с секретными. Но по практике могу сказать, что предварительное следствие по таким делам идет небыстро", – отметил Иван Павлов.

Он пояснил, что обвинение Ивану Сафронову предъявят 13 июля. При этом он даст какие-то показания, но, вместе с тем, защитники формулируют и свои вопросы к следствию.

«Нас сейчас пригласили на понедельник для процедуры предъявления обвинения. Не уверен, что мы узнаем намного больше, чем знаем сейчас. Предложат Ивану дать какие-то показания, кое-какие показания мы дадим, и они будут касаться не столько ответов на вопросы следствия, сколько вопросов самому следствию, потому что из тех документов, которые мы видим сейчас, (уверен, что они немногим изменятся в понедельник) нам до конца не будет понятно, в чем конкретно обвиняется Иван Сафронов. Мы эти вопросы сформулируем», – сказал Иван Павлов.

Лефортовский суд в Москве арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Его подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

По словам защитника Сафронова, он подозревается в работе на чешские спецслужбы. Конечными получателями информации следователи считают США. По словам адвоката, за Сафроновым вели слежку. Экс-журналист не признал вину.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации – он не был допущен к секретным сведениям.

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