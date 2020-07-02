Принятие поправок к Конституции означает окончательное решение вопроса принадлежности Курильских островов, заявил сенатор Алексей Пушков в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Одна из поправок, принятых накануне в ходе всенародного голосования, вносит изменения в статью 67 Основного закона «О защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации». В частности, измененный текст провозглашает недопустимыми попытки отчуждения территорий страны.

Как отмечает издание, японская сторона уже прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции и заявила, что не изменит своей позиции по курильскому вопросу.

«На мой взгляд, это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Южными Курильскими островами, на мой взгляд, теперь равны нулю. Это окончательный ответ», — заявил Пушков.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции. По данным ЦИК, явка составила 67,97 процента, при этом 77,92 процента избирателей поддержали вносимые поправки, а 21,27 процента высказались против принятия.

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания Второй мировой войны весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.