Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что позиция Берлина по будущему газопровода «Северный поток — 2» может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 7 сентября официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. Ранее такую же позицию высказал глава немецкого МИД Хайко Маас. Зайберт добавил, что пока что Меркель не обсуждала ситуации с российским президентом Владимиром Путиным.

После госпитализации Алексея Навального в немецкой клинике обсуждение «Северного потока-2» резко накалилось. Остановки проекта потребовали лидеры партии «Союз-90»/»Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предложили ввести временный мораторий на строительство на два года, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что не считает нужным останавливать проект.

Еще 5 сентября американское издание Bloomberg выпустило материал о том, что германская промышленность поддерживает реализацию проекта, а также укрепление связей с Россией. Поэтому канцлер якобы не собирается соглашаться на остановку проекта.

По словам трех источников Bloomberg в Бундестаге, «в настоящее время ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры из числа социал-демократов, скорее всего, не поддержат это требование», даже несмотря на сообщения СМИ о том, что отравили оппозиционера газом из группы «Новичок», известной по «делу Скрипалей».

6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что «те, кто требует (отмены проекта), должны понимать последствия».

«Сведение дебатов только к «Северному потоку-2» не соответствует тому, что произошло», — сказал он в интервью Bild am Sonntag.

Однако, похоже, что Ангела Меркель и ее партия постепенно сдают под давлением США, а также внутренней оппозиции. 7 сентября стало известно, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения», — говорится в сообщении клиники Charite.

Не исключено, что когда оппозиционер придет в себя, его заявления, в зависимости от того, какими они будут, окажут решающее влияние на судьбу «Северного потока-2».

Впрочем, несмотря на довольно зыбкую ситуацию и борьбу вокруг проекта, в российском Министерстве энергетики по-прежнему уверены, что газопровод будет достроен.

«Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее он продолжается», — заявил глава ведомства Александр Новак в кулуарах финала конкурса «Лидеры России» 7 сентября.

Несмотря на такой оптимизм, все больше экспертов считают, что проект действительно может быть заморожен. Если это произойдет, и «Газпром», и европейские инвесторы потеряют примерно по 5 миллиардов долларов, не говоря уже об упущенной выгоде. И даже если проект будет завершен, задержки в строительстве, энергетическая директива ЕС, а также снижение цен на энергоресурсы могут привести к тому, что окупится он не через 8 лет, как планировалось, а через 30.

Директор центра сравнительно-политологических исследований в Институте международных экономических и политических исследований РАН Борис Шмелев считает, что Германия с высокой вероятностью воспользуется ситуацией с Алексеем Навальным для того, чтобы заморозить строительство «Северного потока-2», даже в ущерб своим экономическим интересам.

— То, что политика и экономика переплетаются — это нормально, так было всегда. Но сегодня мы видим, что политика имеет примат над экономикой. Во имя политических интересов предпринимаются шаги, которые наносят стране экономический ущерб.

Именно это мы сегодня наблюдаем в Германии. Там идет очень острая внутриполитическая борьба вокруг «Северного потока-2» и его перспектив. Да, немецкой экономике строительство этого проекта выгодно, он отвечает интересам германского бизнеса. Но вокруг газопровода развернулась, во-первых, борьба между Германией и США, которые требуют, чтобы она отозвала согласие на его строительство. Во-вторых, очень сильная оппозиция образовалась в Евросоюзе, и, что примечательно, противники проекта активизировались в самой Германии.

Если взглянуть на вещи более широко, проблема в том, что в США идет борьба между политическими деятелями, ориентированными на национальную экономику и промышленный капитал, и теми, кто исходит из интересов глобального финансового капитала. Борьба между Трампом и Байденом отражает противостояние этих групп американского капитализма.

Такая же ситуация проявляется и в Германии, где есть сторонники глобального финансового и национального промышленного капиталов. До последнего времени сторонники промышленного капитала ориентировались на то, чтобы все-таки довести «Северный поток-2» до логического завершения. Но эти люди попадали под мощный пресс США и лично Дональда Трампа, который стремился сорвать строительство с тем, чтобы открыть европейский рынок для американского газа.

Клубок острых противоречий влияет на реализацию проекта. С одной стороны, Ангела Меркель, отражая интересы промышленного капитала, хотела бы довести проект до конца. С другой, она находится под мощным прессингом как внутренней оппозиции, так и самого Трампа. Это именно то, что Ленин называл межимпериалистическими противоречиями между ведущими державами западного мира.

«СП»: — И что же в таких условиях предпримет Германия?

— Мне кажется, что в этих условиях Ангела Меркель дрогнет и пойдет на уступки противникам «Северного потока-2». Германия, используя в качестве повода случай с Навальным, придаст своей политике антироссийскую направленность и заморозит строительство газопровода. Это даст Меркель возможность урегулировать внутрипартийные и внутриполитические разногласия, а также снизить накал противостояния с США.

Для Ангелы Меркель политическая стабильность Германии и отношений с США важнее отношений с Россией. Последние тоже имеют значение, но если взвешивать их на одних весах, первые факторы перевешивают.

Шансы на то, что Германия заморозит «Северный поток-2» и откажется от его поддержи очень велики. С этим нужно считаться и принимать во внимание. Россию загоняют во все более глухой тупик. Ей приходится расплачиваться за энергетическую политику, которую она проводила в предшествующие годы, когда связала себя газовыми рукавами с Европой. В Москве думали, что тем самым она привязывает к себе Европу, но это обоюдная зависимость. ЕС без российского газа обойдется. Они могут пользоваться американским газом, пусть он и дороже. Есть сжиженный газ из Катара, из других стран, так что российское сырье для европейцев не критично.

«Северный поток-2» находится под большим вопросом. Как мне кажется, перспективы завершения его строительства становятся все более туманными. Германия и Ангела Меркель воспользовались случаем с Навальным, как поводом для того, чтобы притормозить или вовсе заморозить строительство.