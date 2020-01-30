Заседание совета директоров «Почты России» на котором будет рассмотрен вопрос о смене гендиректора, состоится 4 февраля. Об этом в четверг, 30 января, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы компании.

В повестке заседания указывается, что в следующий вторник будут рассматриваться вопросы об освобождении от должности генерального директора АО «Почта России» Николая Подгузова и расторжении трудового договора с ним, а также о назначении нового гендиректора компании.

22 января ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что бывшему вице-премьеру России Максиму Акимову, который ранее курировал политику в сфере транспорта, связи и цифровых технологий, поступило предложение занять должность генерального директора «Почты России».

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров. Позднее был объявлен новый состав правительства, в который вошли восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые. Место в новом кабмине не получили вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.