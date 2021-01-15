Исследование, которое провели британские специалисты, показало, что переболевшие коронавирусом нового типа приобретают иммунитет, но временный: примерно пять месяцев. При этом они могут остаться разносчиками заболевания.

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Медики подчеркивают: если вы переболели в первую «весеннюю» волну, то уже рискуете заболеть повторно. Некоторые из переболевших сохраняют большое количество вируса и могут передавать его другим, отмечается в исследовании. Его авторы призывают всех соблюдать правила осторожности, то есть носить маски и выдерживать социальную дистанцию, чтобы не заражать других.

Всего в рамках исследования были проверены более двадцати тысяч человек. У 6,6 тысяч обнаружили антитела к коронавирусу.

Вакцинация стартовала в России в начале декабря прошлого года. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V». Сделать прививку могут граждане от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.

Ранее сообщалось, что с 1 января россияне смогут получить сертификат о вакцинации в онлайн-формате. Документ о прививке им выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.