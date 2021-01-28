Свыше половины (57%) россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, показал опрос ВЦИОМ. Медики отмечают, что им часто задают вопрос: заразен ли человек после прививки от COVID-19.

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По словам аллерголога-иммунолога Евгении Паршиной, после вакцинации люди не заразны. Речь идет не только про варианты, в которых патоген неактивен, но и о живых вакцинах. Тем не менее, сразу после вакцинации лучше исключить контакты, причем переживать надо не за окружающих, а за самого привитого. Его иммунная система «занята» важным делом, и есть шанс «подхватить» какую-либо инфекцию. Так что лучше поберечься: не бывать в людных местах, мыть руки, соблюдать дистанцию.

Вакцинация стартовала в России в декабре прошлого года. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V». По результатам анализа, он показал эффективность почт 92 процента. Сделать прививку могут граждане от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Ранее сообщалось, что с 1 января россияне смогут получить сертификат о вакцинации в онлайн-формате. Документ о прививке им выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.