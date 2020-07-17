Различия в том, как иммунная система людей реагирует на заражение коронавирусом, могут быть вопросом жизни или смерти. К такому выводу пришли ученые по результатам нового исследования.

Когда человеческое тело подвергается атаке вируса, иммунная система вырабатывает Т-клетки для борьбы с ним. В основном такие клетки бывают двух видов: «помощники», которые организуют ответные действия защиты, и «убийцы», которым получают информацию, как и где бороться.

Эти «клетки-убийцы» уничтожают вирусные клетки токсичными химическими веществами, но для эффективной работы требуется четкая координация с «клетками-помощниками», рассказывает гонконгское издание South China Morning Post.

По данным группы исследователей из больницы Пенсильванского университета в США, возглавляемой доцентом медицины доктором Нуала Мейер, у многих пациентов, которые серьезно заболели COVID-19, такая командная работа Т-клеток отсутствовала.

Согласно опубликованным в среду в журнале Science материалам исследования, «три «иммунотипа» связаны с плохой клинической траекторией против улучшения здоровья».

Команда ученых обнаружила у некоторых пациентов непропорционально большое количество «клеток-помощников», в то время как образование «клеток-киллеров» было подавлено. Это означало, что, хотя об угрозе, которую представляет вирус, было много сигналов, оказалось слишком мало «бойцов», чтобы эффективно противостоять вирусу.

Второй иммунотип охватывает тех людей, чья иммунная система вырабатывала гораздо большее количество «клеток-убийц», а это означает, что они были лучше вооружены, чтобы уничтожать захватчиков, но не располагали достаточным количеством вспомогательных клеток для координации этой борьбы. В результате, говорится в исследовании, такие пациенты значительно пострадали от COVID-19, но сумели пережить его.

На другом конце спектра находились те больные, которые не смогли произвести достаточное количество Т-клеток любого типа, то есть им не хватало «огневой мощи» для уничтожения инвазивных клеток, и поэтому они подвергались наибольшему риску умереть.

В то время как большинство страдающих COVID-19 пациентов, наблюдавшихся в процессе исследования, получали более или менее одинаковое лечение, исследователи заявляют, что врачам, возможно, придется рассматривать возможность более индивидуального подхода.

«Полученные данные, — говорят участники исследования, – способствуют идее адаптации клинического лечения или будущих клинических испытаний на иммунной основе для пациентов, чей иммунотип предполагает большую потенциальную пользу».

Как отмечает South China Morning Post, попросивший сохранить его анонимность врач одной из пекинских больниц, которая лечит пациентов с коронавирусом, утверждает, что такая система уже существует.

По словам медика, хотя причины различного иммунного ответа остаются неясными, с первых дней вспышки коронавируса в Китае работающие на переднем крае борьбы с COVID-19 врачи наблюдали огромные различия в том, как люди реагировали на методы лечения.

При этом, утверждает китайский врач, одно и то же лечение, которое может творить чудеса для одного человека, может убить другого.