Сотрудники похоронного бюро в городе Кальдас на севере Колумбии сообщили о попытке ограбления, в результате которой им удалось отнять у преступника обернутый в пленку зелёный банан.

«Я думал, это оружие, — похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки», — рассказал телеканалу Caracol сотрудник бюро Антонио Агудело.

На видео с камер наблюдения фрукт, которым преступник угрожает сотрудникам офиса, хорошо различим в руке незадачливого грабителя. По словам работников компании, скрыться с места преступления ему помог сообщник.