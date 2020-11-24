Министерство экономического развития на основании данных Росстата «нарисовало» «Картину деловой активности» за октябрь 2020 года. Картина эта явно выдержана в мрачных тонах, даже притом, что Росстат в последние годы скорее склонен приукрашивать действительность, чем наоборот. Хотя пока до рекордного месячного падения ВВП на 12%, как это было в апреле, далеко, фактически налицо признаки нового обвала экономики.

По итогам октября ВВП упал на 4,7% по сравнению с 3% в сентябре. За десять месяцев российская экономика потеряла 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Что еще печальнее, на 5,9% упало промышленное производство, даже включая добывающие отрасли, — и случилось это впервые с июня, когда промышленность начала медленное восстановление после окончания первого локдауна.

Впервые с начала года в октябре зафиксировано падение в наименее пострадавшей от пандемии отрасли экономики — сельском хозяйстве, причем сразу на 6,6%. Один из важнейших показателей состояния экономики — перевозки, пассажирские и грузовые. С ними тоже все плохо. Пассажирские перевозки в октябре 2020 года к октябрю 2019-го упали на 42,2%, грузовые — на 4%. Оба показателя хуже, чем были в сентябре. А ноябрь по всем внешним признакам, включая ход пандемии в России, точно будет ничем не лучше октября. И в декабре пока тоже улучшений не предвидится. Массовую вакцинацию в России все откладывают и откладывают. Теперь ее планируют начать с 2021 года, хотя раньше говорили и про ноябрь 2020-го.

США приготовились нанести новый удар по Китаю

Сами россияне в финансовом плане тоже ведут себя практически так же, как на весенней самоизоляции. По данным обзора ЦБ о развитии банковского сектора в октябре 2020 года, народ вынес с банковских вкладов 469 млрд рублей, а с начала года отток средств с депозитов составил 1,154 трлн.

С конца марта, когда в России началась самоизоляция, россияне активно и безостановочно забирают деньги с депозитов. При этом каждый месяц устанавливаются новые исторические рекорды по объему наличных денег в экономике.

Люди перемещают свои сбережения со вкладов на текущие счета, активно вкладываются в ипотеку (за десять месяцев этого года уже установлен абсолютный исторический годовой рекорд выдачи жилищных кредитов в России). Или просто выводят деньги в нал из банковской системы. Это легко объяснить: почти половина россиян потеряли в доходах из-за пандемии.

Пока конца коронакризису и коронавирусу не видно, люди уменьшают потребление и вынужденно держат нал «под рукой», опасаясь остаться без средств к существованию. А экономика сжимается под влиянием обнищания людей и сохранения эпидемических ограничений.

Собственно, если кто-то еще сомневается в том, почему в России не вводят новый жесткий локдаун, хотя ежедневных заражений в стране сейчас в два с половиной раза больше, чем во время весеннего пика, экономическая статистика дает предельно ясный ответ на этот вопрос. Это не значит, что угроза нового карантина полностью миновала. Но позволить себе закрывать экономику второй раз страна объективно не может, даже если продолжать верить в эффективность полицейщины при борьбе с вирусом. Хотя не факт, что в отдельных регионах на это не пойдут, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться, а коек для тяжелых больных перестанет хватать совсем. Какой там второй локдаун, когда по всем ключевым экономическим показателям так и не кончился первый.

Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%