Компания Volvo запатентовала систему, позволяющую перемещать рулевое колесо автомобиля вдоль лобового стекла, превращая леворульную машину в праворульную и наоборот. Подробности об этом патенте приводит журнал «За рулем».

Система скользящего рулевого колеса Volvo с электронным управлением разработана для полуавтономного автомобиля. Из описания и иллюстраций следует, что технология предусматривает установку рулевой колонки на специальные рельсы, по которым она может двигаться вместе с небольшой панелью приборов. На левой и правой стороне, а также по центру салона, есть три монитора, которые могут выполнять функцию основной панели приборов.

Volvo has filed a patent for a sliding steering wheel that will allow for both left- and right-hand-drive configurations. So what the steering does is to slode from one side of the car to the other. Will this work or it's another blunder? pic.twitter.com/Vjg6cQStW1 — Ntsako Mthethwa (@NtsakoMthethwa) October 9, 2020

Вопрос с педалями предлагается решить за счет отказа от них в пользу установленных на полу перед сиденьями чувствительных к нажатию датчиков тормоза и акселератора, которые активируются в зависимости от положения руля. В заявке на патент также описана система направляющих для передних сидений и селектора коробки передач.

О планах Volvo реализовать предложенную технологию в будущих моделях не сообщается.

Отметим, что самая идея двигающегося руля не являются уникальной. Похожей системой оснащается Mercedes-Benz Unimog, где перемещение руля из одного положения в другое занимает около минуты.