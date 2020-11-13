Компания Volvo провела в Швеции необычный кращ-тест, сбросив 10 новых автомобилей с 30-метровой высоты на землю. Для этого использовался автокран.

Испытания были проведены не в рекламных, а в сугубо утилитарных целях: машины сбрасывали с высоты, имитируя тяжелые ДТП, чтобы представители спасательных служб могли отработать навыки извлечения людей из машин в условиях, близких к реальным. Зачастую оперативная работа спасателей на месте серьезной аварии является ключевым фактором для спасения жизни пострадавших водителей и пассажиров.

Обычно для тренировок спасатели получают старые автомобили со свалок. При этом сотрудники экстренных служб отмечают, что такие машины, построенные 10-20 лет назад, сильно отличаются от современных с точки зрения прочности, конструкции каркаса безопасности и общей долговечности. Поэтому по просьбе служб спасения Volvo решила выделить спасателям свои новые машины, пишет РБК.

Полученные в ходе этих учений навыки будут использованы разными экстренными службами Швеции. Не исключено, что этот опыт пригодится и спасателям из других стран.

Напомним, в этом году Volvo начала производство автомобилей, у которых максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 километров в час. Первыми моделями, на которых электронный ограничитель передвинули с 250 километров стали обновленные модели S90 и V90. В 2021 году все новые машины Volvo будут иметь такое ограничение скорости.

Помимо ограничения максимальной скорости машин компания также работает над внедрением технологий, которые будут контролировать скорость автомобиля на основании данных о действующих ограничениях скорости и геоданных. В частности, речь идет об автоматическом снижении скорости на улицах, где расположены школы и больницы.

Также шведская компания представила проект по оснащению своих будущих автомобилей системами распознавания пьяных или невнимательных водителей. Обе инициативы являются частью реализуемого компанией плана Vision 2020. Цель этой программы заключается в том, чтобы свести к нулю число смертей и случаев получения серьезных травм в новых автомобилях Volvo.