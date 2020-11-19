Компания Volvo планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8 в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу шведского автопроизводителя. Стоимость автомобиля в России в компании не раскрыли.

Напомним, эта модель, ставшая первым электромобилем в линейке Volvo, была представлена больше года назад, а в октябре 2020 года Volvo начала выпуск XC40 Recharge на заводе в бельгийском Генте.

Электрокроссовер, созданный на базе модели XC40, получил полный привод от двух электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Встроенная батарея обеспечивает автомобилю запас хода свыше 400 километров, а на зарядку аккумулятора от 0 до 80% уходит 40 минут. Разгон электрокара с места до «сотни» занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость, как и у всех нынешних моделей Volvo, ограничена 180 километрами в час.

Ранее в Volvo отметили, что компания получила предзаказы на все машины XC40 Recharge, которые планируется выпустить в этом году. Первые поставки электрокаров владельцам в Европе начались в октябре.

В начале сентября Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по парку электрокаров — Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) — заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.