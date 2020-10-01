Компания Volvo начала выпуск представленного год назад электрического кроссовера XC40 Recharge на заводе в бельгийском Генте. Эта модель стала первым серийным электромобилем шведского производителя.

Как отмечается в сообщении Volvo, компания получила предзаказы на все машины, которые планируется выпустить в этом году. Первые поставки электрокаров владельцам в Европе начнутся до конца октября.

Напомним, кроссовер XC40 Recharge получил полный привод от двух электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Встроенная батарея обеспечивает автомобилю запас хода свыше 400 километров, а на зарядку аккумулятора от 0 до 80% потребуется 40 минут. Разгон электрокара с места до «сотни» занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость, как и у всех нынешних моделей Volvo, ограничена 180 километрами в час, отмечает Motor.ru.

Также XC40 Recharge стал первым автомобилем Volvo с мультимедийной системой Android Automotive OS, которая была интегрирована с фирменной платформой Volvo On Call. Благодаря интеграции бортовые системы помощи водителю будут получать от Google Maps информацию об ограничении скорости, данные о резких поворотах или заторах.

Напомним, модель XC40 Recharge положила начало линейке электрокаров Volvo, базирующейся на существующих моделях с ДВС, — в компании обещают выпускать по одному электромобилю в год с 2020 года. К 2025 году в Volvo рассчитывают довести долю мировых продаж электрокаров до 50%, в то время как другие модели компании будут гибридными. Для стимулирования продаж электрических машин компания намеревалась предложить клиентам компенсировать затраты на зарядку в течение первого года владения машиной.