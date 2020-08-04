Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сообщила в своем Instagram, что заразилась коронавирусом.

По словам артистки, заболевание подтвердилось только с третьего раза.

"Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома. Скольких людей я могла бы перезаражать! Волосы дыбом", — написала она.

Дакота отметила, что чувствует себя «сносно», однако у нее пропало обоняние и ломит тело.

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